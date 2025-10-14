Patrick Kluivert Muncul ke Publik, Mengaku Kecewa, tetapi tak Ada Kata Maaf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Patrick Kluivert akhirnya muncul ke publik setelah gagal membawa Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026.

Namun, kehadirannya tidak secara fisik di Indonesia, tempat dirinya melatih skuad Garuda, melainkan hanya melalui media sosial.

Patrick Kluivert diketahui langsung terbang, pulang ke Belanda, tidak ke Indonesia, seusai menelan dua kekalahan beruntun di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tagar #KluivertOut pun trending di media sosial.

Suporter mendesak PSSI mengakhiri kerja samanya dengan Patrick Kluivert yang dinilai minim taktik dan kurang menyatu dengan pemain.

Sebagai gantinya, suporter mendesak memanggil kembali Shin Tae yong.

Nama Shin Tae yong menggema di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi seusai Indonesia kalah dari Timnas Irak.

Melalui laman media sosialnya, Patrick Kluivert menyatakan bertanggung jawab penuh atas hasil itu dan turut merasakan kekecewaan yang sama dengan para pendukung Indonesia.