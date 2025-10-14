JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Patrick Kluivert Muncul ke Publik, Mengaku Kecewa, tetapi tak Ada Kata Maaf

Patrick Kluivert Muncul ke Publik, Mengaku Kecewa, tetapi tak Ada Kata Maaf

Selasa, 14 Oktober 2025 – 06:32 WIB
Patrick Kluivert Muncul ke Publik, Mengaku Kecewa, tetapi tak Ada Kata Maaf - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Patrick Kluivert akhirnya muncul ke publik setelah gagal membawa Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026.

Namun, kehadirannya tidak secara fisik di Indonesia, tempat dirinya melatih skuad Garuda, melainkan hanya melalui media sosial.

Patrick Kluivert diketahui langsung terbang, pulang ke Belanda, tidak ke Indonesia, seusai menelan dua kekalahan beruntun di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Baca Juga:

Tagar #KluivertOut pun trending di media sosial.

Suporter mendesak PSSI mengakhiri kerja samanya dengan Patrick Kluivert yang dinilai minim taktik dan kurang menyatu dengan pemain.

Sebagai gantinya, suporter mendesak memanggil kembali Shin Tae yong.

Baca Juga:

Nama Shin Tae yong menggema di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi seusai Indonesia kalah dari Timnas Irak.

Melalui laman media sosialnya, Patrick Kluivert menyatakan bertanggung jawab penuh atas hasil itu dan turut merasakan kekecewaan yang sama dengan para pendukung Indonesia.

Patrick Kluivert menyatakan bertanggung jawab penuh atas hasil itu dan turut merasakan kekecewaan yang sama dengan para pendukung Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Patrick Kluivert Kluivertout Timnas Indonesia Indonesia Shin Tae-yong Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Irak Timnas Arab Saudi PSSI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

  2. Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

  3. Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga - JPNN.com Bali

    Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU