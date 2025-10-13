Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap fokus menatap laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Meski kompetisi lagi break karena jeda FIFA Matchday, tetapi skuad Laskar Kalinyamat fokus berlatih di bawah arah pelatih Mario Lemos.

Namun, sayang tidak semua pemain bisa ikut latihan, salah satunya winger asing andalan Persijap Jepara, Najeeb Yakubu.

Najeeb Yakubu diketahui absen latihan karena masih membela Timnas Niger di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika.

Timnas Niger yang berada di Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 memainkan dua laga pada Oktober 2025, yakni melawan Kongo dan Zambia.

Hasilnya, fantastis. Najeeb Yakubu membantu Timnas Niger meraih enam poin setelah mengalahkan Kongo 3 – 1 dan Zambia 1 – 0.

Timnas Niger pun berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026 melalui babak playoff meski harus menunggu laga grup lain di babak kualifikasi.

Seusai membela Timnas Niger, Najeeb Yakubu dijadwalkan kembali ke Jepara, Jawa Tengah untuk persiapan laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 melawan Bali United, Minggu (19/10) mendatang.