JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada

Senin, 13 Oktober 2025 – 17:09 WIB
Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali
Winger Persijap Najeeb Yakubu dijadwalkan kembali ke tim, Selasa (14/10) seusai membela Timnas Niger di Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kongo dan Zambia. Najeeb Yakubu menjadi senjata Persijap melawan Bali United, Minggu (19/10) mendatang. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap fokus menatap laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Meski kompetisi lagi break karena jeda FIFA Matchday, tetapi skuad Laskar Kalinyamat fokus berlatih di bawah arah pelatih Mario Lemos.

Namun, sayang tidak semua pemain bisa ikut latihan, salah satunya winger asing andalan Persijap Jepara, Najeeb Yakubu.

Baca Juga:

Najeeb Yakubu diketahui absen latihan karena masih membela Timnas Niger di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika.

Timnas Niger yang berada di Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 memainkan dua laga pada Oktober 2025, yakni melawan Kongo dan Zambia.

Hasilnya, fantastis. Najeeb Yakubu membantu Timnas Niger meraih enam poin setelah mengalahkan Kongo 3 – 1 dan Zambia 1 – 0.

Baca Juga:

Timnas Niger pun berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026 melalui babak playoff meski harus menunggu laga grup lain di babak kualifikasi.

Seusai membela Timnas Niger, Najeeb Yakubu dijadwalkan kembali ke Jepara, Jawa Tengah untuk persiapan laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 melawan Bali United, Minggu (19/10) mendatang.

Persijap fokus menatap laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Najeeb Yakubu Persijap Persijap Jepara bali united Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Timnas Niger Kualifikasi Piala Dunia 2026 Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali
    Ini Jadwal Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap, Bali United Patut Waspada
  2. Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga - JPNN.com Bali

    Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga

  3. Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam - JPNN.com Bali

    Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU