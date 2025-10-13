Najeeb Yakubu Jaga Peluang Niger ke Piala Dunia 2026, Persijap Berbangga

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara memang tidak menyumbang pemainnya untuk Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Persijap justru menyumbangkan satu pemainnya untuk timnas negara lain.

Dia adalah penyerang sayap Najeeb Yakubu yang mendapat panggilan memperkuat Timnas Niger untuk mengarungi Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika.

Timnas Niger yang berada di Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2026 memainkan dua laga pada Oktober 2025, yakni melawan Kongo dan Zambia.

“Ini menjadi momen membanggakan baik bagi sang pemain maupun klub Persijap Jepara yang saat ini berlaga di Super League 2025-2026,” tulis Persijap dalam laman resminya.

Najeeb Yakubu bergabung bersama Persijap di awal musim Super League 2025-2026.

Meski baru bermain di Liga Indonesia, Yakubu menunjukkan performa solid di sisi sayap.

Kecepatannya, ketangguhan duel satu lawan satu, serta kontribusi dalam transisi menyerang membuatnya menonjol di mata Timnas Niger.