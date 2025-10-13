Persijap Tim Kuda Hitam dengan Performa Menakutkan, Bali United Analisis Mendalam

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persijap menjadi kuda hitam di ajang Super League 2025-2026.

Meski menjadi tim promosi, Persijap tampil mengesankan dalam tujuh pertandingan terakhir.

Anak asuh Mario Lemos berhasil menang dua kali, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Untuk tim promosi, performa Persijap cukup mengesankan.

Performa Laskar Kalinyamat kian mentereng setelah berhasil mengalahkan juara bertahan Liga 1 Persib Bandung dengan skor 2 – 1 dan tim bertabur bintang Persis Solo dengan skor identik.

Fakta ini tentu tidak bisa dipandang remeh Bali United yang akan menjadi lawan Persijap pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

“Mereka tim yang bagus dengan pertahanan dan menyerang yang baik,” ujar asisten pelatih Bali United Jeffrey Talan dilansir dari laman klub.

Menurut asisten pelatih Timnas U20 Belanda ini, Bali United memiliki peluang saat berjumpa Persijap.