Persijap Siap Meladeni Bali United, Mario Lemos Sentil Najeeb Yakubu

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:59 WIB
Pelatih Persijap Mario Lemos siap membawa anak asuhnya melawan Bali United, Minggu (19/10) mendatang. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Laga pekan kedepan Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Tuan rumah Persijap dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Oleh karena itu, di sela jeda kompetisi karena FIFA Matchday, Laskar Kalinyamat fokus menggenjot latihan.

Baca Juga:

Pelatih Persijap Mario Lemos tak lupa melakukan evaluasi dan memperbaiki performa tim seusai dua laga terakhir yang kurang memuaskan.

Sebelum melawan Bali United, Persijap kalah dari Persita (1 – 2) dan Persik Kediri (0 – 2).

“Jeda ini memberikan kami lebih banyak waktu untuk berlatih dan mempersiapkan tim.

Baca Juga:

Itu sesuatu yang memang kami butuhkan setelah dua pertandingan terakhir,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman Persijap.

Mario Lemos menambahkan para pemainnya menjalani beberapa sesi latihan tambahan untuk mengasah kekompakan tim dan melakukan beberapa penyesuaian.

Tuan rumah Persijap Jepara dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.
TAGS   Persijap Persijap Jepara bali united Mario Lemos Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Najeeb Yakubu Super League 2025-2026 Timnas Niger Kualifikasi Piala Dunia 2026

