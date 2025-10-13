Persijap Siap Meladeni Bali United, Mario Lemos Sentil Najeeb Yakubu

bali.jpnn.com, JEPARA - Laga pekan kedepan Super League 2025-2026 kembali bergulir pekan ini.

Tuan rumah Persijap dijadwalkan menantang Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Oleh karena itu, di sela jeda kompetisi karena FIFA Matchday, Laskar Kalinyamat fokus menggenjot latihan.

Pelatih Persijap Mario Lemos tak lupa melakukan evaluasi dan memperbaiki performa tim seusai dua laga terakhir yang kurang memuaskan.

Sebelum melawan Bali United, Persijap kalah dari Persita (1 – 2) dan Persik Kediri (0 – 2).

“Jeda ini memberikan kami lebih banyak waktu untuk berlatih dan mempersiapkan tim.

Itu sesuatu yang memang kami butuhkan setelah dua pertandingan terakhir,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman Persijap.

Mario Lemos menambahkan para pemainnya menjalani beberapa sesi latihan tambahan untuk mengasah kekompakan tim dan melakukan beberapa penyesuaian.