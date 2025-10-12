Patrick Kluivert Pasrah Masa Depannya di Timnas setelah Kalah dari Irak

JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 15:06 WIB
Masa depan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki setelah gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, JEDDAH - Masa depan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki setelah gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan mereka pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah takluk dari Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari.

Timnas Indonesia tersegel di peringkat terakhir atau ketiga Grup B setelah pada laga terakhir kalah dari Irak dengan skor 0 – 1.

Baca Juga:

“Saat ini belum ada rencana.

Kami perlu berefleksi terhadap apa yang telah kami lakukan.

Saya benar-benar tidak memiliki jawabannya,” kata Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Legenda Timnas Belanda ini ditunjuk PSSI menjadi pelatih Indonesia sejak 8 Januari 2025.

Patrick Kluivert menggantikan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae yong yang dipecat PSSI pada 6 Januari 2026 setelah gagal membawa Indonesia di Piala AFF.

