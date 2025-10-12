Seruan Patrick Kluivert Out Menggema, Fan Rindu Shin Tae yong

JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 14:52 WIB
Nama Shin Tae yong menggema seusai Indonesia kalah dari Irak di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10) dan menuntut Patrick Kluivert out. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JEDDAH - Mimpi suporter menyaksikan Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, pupus.

Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan mereka pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah takluk dari Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari.

Timnas Indonesia tersegel di peringkat terakhir atau ketiga Grup B setelah pada laga terakhir kalah dari Irak dengan skor 0 – 1.

Hasil minor ini membuat warganet menyerukan #KluivertOut di berbagai platform media sosial.

Mereka justru merindukan dan menginginkan Shin Tae-yong kembali membesut Timnas Indonesia.

Selama menjadi arsitek Garuda, Shin Tae yong membawa perubahan besar, salah satunya mengatrol  peringkat Indonesia naik menjadi ke 127 dari yang sebelumnya 173 dunia.

Berdasarkan data yang dilansir Antara di media sosial X hingga Minggu (12/10) pagi, sekitar 33 ribu lebih cuitan menyerukan #KluivertOut.

Posisi berikutnya disusul 11 ribu cuitan tentang blunder, 10 ribu cuitan mengenai Natal, dan sekitar dua ribu unggahan mengenai Shin Tae-yong.

TAGS   Patrick Kluivert Shin Tae-yong Timnas Indonesia Indonesia fan suporter Timnas Irak Piala Dunia 2026 PSSI Kualifikasi Piala Dunia 2026

