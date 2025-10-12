Patrick Kluivert Blak-blakan Kecewa Gagal Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026

bali.jpnn.com, JEDDAH - Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara setelah gagal membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Seusai laga Indonesia kontra Irak di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10) dini hari, Patrick Kluivert secara terbuka mengaku kecewa.

Indonesia menelan dua kali kekalahan di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebelum Indonesia kalah dari Irak 0 – 1, skuad Garuda keok dari Arab Saudi di tempat yang sama 2 – 3.

“Pertama-tama saya sangat kecewa.

Jika melihat jalannya pertandingan, kami tampil jauh lebih baik, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak berpihak kepada kami,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Menurut Patrick Kluivert, Timnas Indonesia telah bekerja keras untuk memenangkan dua laga putaran keempat.

Namun, kenyataannya tak semudah harapan suporter.