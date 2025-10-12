JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 06:59 WIB
Indonesia Tampil Baik Meski Kalah dari Irak, Statistik Dominan, Ini Kekurangannya - JPNN.com Bali
Skuad Timnas Indonesia sebelum laga kontra Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari. Indonesia kalah dari Irak dengan skor 0 - 1. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 setelah pada laga kedua Kualifikasi Grup B zona Asia kontra Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari, kalah.

Indonesia kalah dari Irak dengan skor tipis 1- 0 gegara gol telat Zidane Iqbal pada menit ke-76.

Meski kalah, penampilan skuad Garuda layak diapresiasi dibandingkan saat melawan Arab Saudi yang amburadul.

Penampilan Indonesia lebih menjanjikan saat melawan Irak, mendominasi laga dengan penguasaan bola mencapai 56 persen, sementara lawan hanya 44 persen.

Indonesia juga agresif dengan melepaskan sembilan shots on target, tetapi hanya satu yang tepat sasaran, bandingkan dengan Irak hanya mencetak tujuh kali tembakan, dua yang tepat sasaran.

Dominan Indonesia kian terlihat dari sisi operan.

Sepanjang laga, pemain Timnas Indonesia berhasil melakukan 367 kali operan dengan akurasi passing mencapai 79 persen.

Pemain Irak di lain sisi hanya melakukan 298 kali operan dengan akurasi passing hanya 73 persen.

