Mimpi Indonesia ke Piala Dunia Kandas, Gol Telat Irak Bikin Garuda Merana

bali.jpnn.com, JEDDAH - Mimpi suporter menyaksikan Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, pupus.

Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan mereka pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah takluk dari Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari.

Timnas Indonesia tersegel di peringkat terakhir atau ketiga Grup B setelah pada laga terakhir kalah dari Irak dengan skor 0 – 1.

Sebelumnya, Rabu (8/10) waktu setempat, Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi.

Gol Irak lahir pada menit ke-76 atau 14 menit sebelum laga bubar yang dicetak Zidane Iqbal.

Dilansir dari laman AFC, Timnas Indonesia mengawali pertandingan dengan gemilang.

Peluang pertama lahir dari bek kiri Calvin Verdonk, tetapi sayang tendangannya dari jarak jauh membentur gawang.

Peluang kedua lahir dari tendangan sudut yang dihasilkan pemain Lille itu, tetapi Kevin Diks menyundul bola terlalu melebar.