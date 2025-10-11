Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menghadapi tuan rumah Persijap pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10).

Laga ini menjadi yang pertama bagi kedua kesebelasan setelah Persijap Jepara meraih tiket promosi Super League.

Meski Persijap tim promosi, tetapi Bali United tak boleh menganggap remeh.

Selain laga ini berlangsung di kandang Persijap, Laskar Kalinyamat membuktikan diri sebagai tim berkualitas setelah berhasil mengalahkan juara Liga 1 2024-2026, Persib Bandung.

Persijap saat ini berada di peringkat ke-14, mengoleksi delapan poin, hasil dari dua kali menang, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Bali United berada di peringkat ke-11 dengan sembilan poin, hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Status kuda hitam yang melekat di Persijap, rupanya, mendapat perhatian asisten pelatih Jeffrey Talan yang sementara menggantikan Johnny Jansen.

“Kami sudah melihat mereka (Persijap) melalui rekaman pertandingan terakhir.