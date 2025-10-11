JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 19:57 WIB
Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali
Asisten pelatih Bali United Jeffrey Talan memimpin latihan skuad Serdadu Tridatu di fasilitas tim di pesisir Pantai Purnama, Gianyar, menjelang laga kontra Persijap, Minggu (19/10) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menghadapi tuan rumah Persijap pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10).

Laga ini menjadi yang pertama bagi kedua kesebelasan setelah Persijap Jepara meraih tiket promosi Super League.

Meski Persijap tim promosi, tetapi Bali United tak boleh menganggap remeh.

Baca Juga:

Selain laga ini berlangsung di kandang Persijap, Laskar Kalinyamat membuktikan diri sebagai tim berkualitas setelah berhasil mengalahkan juara Liga 1 2024-2026, Persib Bandung.

Persijap saat ini berada di peringkat ke-14, mengoleksi delapan poin, hasil dari dua kali menang, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Bali United berada di peringkat ke-11 dengan sembilan poin, hasil dari dua kali menang, tiga kali seri dan dua kali kalah.

Baca Juga:

Status kuda hitam yang melekat di Persijap, rupanya, mendapat perhatian asisten pelatih Jeffrey Talan yang sementara menggantikan Johnny Jansen.

“Kami sudah melihat mereka (Persijap) melalui rekaman pertandingan terakhir.

Laga ini menjadi yang pertama bagi kedua kesebelasan setelah Persijap Jepara meraih tiket promosi Super League. Meski demikian Bali tak boleh anggap remeh
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persijap Persijap Jepara bali united Jeffrey Talan Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Super League 2025-2026 tim promosi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan - JPNN.com Bali
    Persijap vs Bali United: Duel Pertama, Jeffrey Talan Puji Lawan Habis-habisan
  2. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

  3. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU