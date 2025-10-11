Live Streaming, Preview & Susunan Pemain Indonesia vs Irak: Ayo Cetak Sejarah!

JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 19:33 WIB
Timnas Indonesia siap melawan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10) dini hari pukul 02.30 WIB. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JEDDAH - Beberapa jam lagi duel big match tersaji di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10) dini hari pukul 02.30 WIB.

Timnas Indonesia harus berjuang keras merajut asa menuju Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Irak pada laga lanjutan grup B Kualifikasi.

Laga penting bagi skuad Garuda ini bisa Anda saksikan di GTV, RCTI dan Sportstars 2 dengan alternatif pilihan live streaming di RCTI + Sport dan Vision +.

Masalahnya Indonesia dibayangi rekor buruk menjelang duel penting ini.

Dalam enam pertemuan kedua tim, Timnas Indonesia belum pernah menang saat melawan Irak.

Bahkan pada tiga pertemuan dalam dua tahun terakhir, skuad Garuda selalu menelan kekalahan.

Semisal, pada pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Basra pada 16 November 2023, Timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1 – 5.

Pada laga kedua dengan status tuan rumah, Indonesia kembali menyerah dari Irak dengan skor 0 – 2.

