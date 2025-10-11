Real Madrid vs Juventus, Duel Klasik Eropa, Rivalitas Abadi di Liga Champions

bali.jpnn.com, DENPASAR - Liga Champions UEFA, panggung termegah sepak bola Eropa, tidak hanya tentang perebutan trofi "Si Kuping Besar", tetapi juga tentang lahirnya rivalitas klasik yang memukau.

Oleh karena itu jangan lewatkan pertandingan bola live streaming ini untuk melihat keseruanya.

Di antara sekian banyak persaingan, duel antara raksasa Spanyol, Real Madrid, dan tim kuat Italia, Juventus, selalu menjanjikan keseruan, drama, dan momen-momen yang akan dikenang sepanjang masa.

Seperti diulas https://haironpurpose.org/ bahwa pertemuan dua klub yang sama-sama bergelimang sejarah ini selalu terasa seperti pertarungan antara tradisi menyerang "Los Blancos" melawan kedisiplinan taktis dan pertahanan baja "Bianconeri".

Sejak pertemuan pertama mereka di Piala Eropa (nama lama Liga Champions) pada musim 1961-1962, kedua tim telah saling berhadapan puluhan kali di berbagai babak kompetisi, mulai dari fase grup, babak gugur yang mendebarkan, hingga puncaknya di partai final.

Real Madrid, dengan koleksi gelar terbanyak, seringkali dianggap sebagai tolok ukur sukses di kompetisi ini.

Juventus di lain sisi meskipun memiliki rekor runner-up yang kurang menguntungkan, selalu menjadi lawan yang menakutkan dan sulit ditaklukkan.

Salah satu babak paling ikonik dari persaingan ini adalah Final Liga Champions 1997/1998 di Amsterdam, Belanda.