Timnas Indonesia vs Irak: Jay Idzes: Perjuangan Belum Berakhir

bali.jpnn.com, JEDDAH - Peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menipis setelah kalah dari Arab Saudi pada laga perdana Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, peluang mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 belum habis asalkan dalam laga terakhir kontra Irak, Indonesia bisa menang.

Duel big match ini bakal berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10) dini hari pukul 02.30 WIB.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menegaskan perjuangan skuad Garuda mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 belum berakhir meski kini lebih sulit.

Namun, harapan mewujudkan mimpi itu masih terbuka saat menghadapi Irak.

“Belum berakhir. Besok kita (Timnas Indonesia) akan pergi lagi, bersama sebagai satu.

Kita adalah orang-orang yang percaya, kita Indonesia,” kata Jay Idzes di akun Instagram pribadinya, Sabtu (11/10).

Jay Idzes telah bermain 15 kali bersama Timnas Indonesia dalam berbagai ajang.