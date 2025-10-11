Timnas Indonesia vs Irak: Patrick Kluivert Sentil Mental Pemain, Simpan Strategi

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Patrick Kluivert menyinggung mental pemain Timnas Indonesia menjelang laga kedua Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB.

Menurut Patrick Kluivert, kekalahan Indonesia dari Arab Saudi memang sulit dilupakan para pemain.

Namun, kekalahan itu harus dilupakan dan dijadikan momentum untuk bangkit agar menjaga peluang Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026.

“Iya, memang sulit (setelah kekalahan dari Arab Saudi), tetapi kami profesional,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Patrick Kluivert mengatakan seusai laga kontra Irak, pemain dan tim pelatih langsung melakukan evaluasi.

"Kami harus melihat apa yang salah, tetapi kami juga harus membahasnya dan membiarkannya apa adanya, karena Irak sudah di depan mata," kata Patrick Kluivert.

Hasil negatif yang diperoleh Indonesia saat melawan Arab Saudi membuat peluang Skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 menipis.

Peluang Indonesia masih ada ke Piala Dunia dengan syarat bisa mengalahkan Irak pada laga Minggu (12/10) dini hari.