Graham Arnold: Irak Incar Piala Dunia Kedua, Bersemangat Melawan Indonesia

bali.jpnn.com, JEDDAH - Graham Arnold mengatakan Timnas Irak sangat bersemangat melawan Indonesia menjelang laga pertama mereka di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB atau 03.30 WITA di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

“Kami sangat bersemangat untuk pertandingan besok malam,” kata Graham Arnold dilansir Antara dari laman resmi AFC.

Menurut Graham Arnold, laga kontra Indonesia sangat penting bagi Irak karena menjadi jalan pembuka tampil kali kedua di Piala Dunia.

Irak tampil pertama kali di Piala Dunia pada edisi 1986 yang berlangsung di Meksiko atau hampir 40 tahun silam.

Indonesia sendiri tampil di Piala Dunia pada edisi 1938 saat masih bernama Hindia Belanda.

“Kualifikasi Piala Dunia ini jelas sangat penting, sepertinya kami sudah menunggu lama.

Jadi, kami semua siap sekarang,” ujar mantan pelatih Timnas Australia ini.