JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Graham Arnold: Irak Incar Piala Dunia Kedua, Bersemangat Melawan Indonesia

Graham Arnold: Irak Incar Piala Dunia Kedua, Bersemangat Melawan Indonesia

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 07:16 WIB
Graham Arnold: Irak Incar Piala Dunia Kedua, Bersemangat Melawan Indonesia - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Irak Graham Arnold saat masih menangani Australia. Graham Arnold siap membawa Irak melawan Indonesia, Minggu (12/9) besok. Foto: REUTERS/Molly Darlington

bali.jpnn.com, JEDDAH - Graham Arnold mengatakan Timnas Irak sangat bersemangat melawan Indonesia menjelang laga pertama mereka di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB atau 03.30 WITA di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

“Kami sangat bersemangat untuk pertandingan besok malam,” kata Graham Arnold dilansir Antara dari laman resmi AFC.

Baca Juga:

Menurut Graham Arnold, laga kontra Indonesia sangat penting bagi Irak karena menjadi jalan pembuka tampil kali kedua di Piala Dunia.

Irak tampil pertama kali di Piala Dunia pada edisi 1986 yang berlangsung di Meksiko atau hampir 40 tahun silam.

Indonesia sendiri tampil di Piala Dunia pada edisi 1938 saat masih bernama Hindia Belanda.

Baca Juga:

“Kualifikasi Piala Dunia ini jelas sangat penting, sepertinya kami sudah menunggu lama.

Jadi, kami semua siap sekarang,” ujar mantan pelatih Timnas Australia ini.

Graham Arnold mengatakan Timnas Irak sangat bersemangat melawan Indonesia menjelang laga pertama mereka di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Graham Arnold Timnas Irak Irak Timnas Indonesia Indonesia Timnas Indonesia vs Timnas Irak Timnas Indonesia vs Irak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Piala Dunia 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

  2. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

  3. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU