Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025-2026 kembali bergulir.

Berdasar jadwal yang dirilis ILeague, kick off kompetisi EPA Super League 2025-2026 berlangsung Sabtu (11/10/2025) besok hingga 17 Mei 2026 mendatang.

Persiapan telah dilakukan para pemain Bali United U16, Bali United U18 dan Bali United U20.

Program latihan dalam mematangkan taktikal tim telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar.

Kompetisi EPA Super League 2025-2026 bakal menggunakan format baru yang berbeda dari musim-musim sebelumnya.

Format ini lebih sederhana karena masing-masing juara grup di babak pendahuluan langsung bertemu di final.

Kompetisi sepak bola usia muda tersebut akan memakai format quadra round-robin secara home dan away dan setiap tim bertemu sebanyak empat kali di babak penyisihan.

Khusus untuk kategori U18 akan ada peserta tamu yakni Timnas Indonesia U17 sebagai partisipan musim ini.