JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya

Jumat, 10 Oktober 2025 – 19:52 WIB
Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali
Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025-2026 kembali bergulir dan diikuti Bali United Youth, baik kategori U16, U18 dan U20. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025-2026 kembali bergulir.

Berdasar jadwal yang dirilis ILeague, kick off kompetisi EPA Super League 2025-2026 berlangsung Sabtu (11/10/2025) besok hingga 17 Mei 2026 mendatang.

Persiapan telah dilakukan para pemain Bali United U16, Bali United U18 dan Bali United U20.

Baca Juga:

Program latihan dalam mematangkan taktikal tim telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar.

Kompetisi EPA Super League 2025-2026 bakal menggunakan format baru yang berbeda dari musim-musim sebelumnya.

Format ini lebih sederhana karena masing-masing juara grup di babak pendahuluan langsung bertemu di final.

Baca Juga:

Kompetisi sepak bola usia muda tersebut akan memakai format quadra round-robin secara home dan away dan setiap tim bertemu sebanyak empat kali di babak penyisihan.

Khusus untuk kategori U18 akan ada peserta tamu yakni Timnas Indonesia U17 sebagai partisipan musim ini.

Kompetisi Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025-2026 kembali bergulir dan diikuti Bali United Youth, baik kategori U16, U18 dan U20
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united bali united youth EPA Super League EPA Super League 2025-2026 Bali United U16 bali united-u18 Bali United U20

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya - JPNN.com Bali
    Bali United Youth Siap Bertarung di EPA Super League, Ini Lawan-lawannya
  2. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

  3. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU