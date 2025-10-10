Sandy Walsh Catat Rekor di Timnas Indonesia, Waktunya Berjuang Kontra Irak

bali.jpnn.com, JEDDAH - Sandy Walsh mencatatkan rekor bersama Timnas Indonesia.

Bek kanan 30 tahun milik Buriram United itu kini mencatatkan penampilan ke-21 bersama Timnas Indonesia.

Pesepak bola berdarah Surabaya yang memiliki market value Rp 13,91 miliar ini memulai debutnya bersama Timnas Indonesia kala menghadapi Turkmenistan pada September 2023.

“Cap 21, putaran satu hingga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia.

Merangkul perjalanan dan mempercayai prosesnya,” kata Sandy Walsh melalui akun Instagram resminya.

Pada pertandingan Indonesia menghadapi Arab Saudi, Sandy Walsh masuk pada menit ke-85 untuk menggantikan Yakob Sayuri.

Selama di lapangan, Sandy Walsh tak bisa berbuat banyak.

Dilansir dari Sofascore, Sandy Walsh hanya mencatat melakukan tiga sentuhan dan tiga umpan dengan akurasi 100 persen.