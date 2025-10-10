Kevin Diks Tampil Ciamik, Begini Janjinya saat Indonesia Kontra Irak

bali.jpnn.com, JEDDAH - Laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi sudah berakhir.

Skuad Garuda kini bersiap menghadapi laga kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB atau 03.30 WITA.

Ada anomali menarik di balik kekalahan Indonesia dari Arab Saudi yang bisa menjadi bahan evaluasi tim pelatih untuk menghadapi Irak.

Di saat tiga pemain timnas underperform, yakni Yakob Sayuri, Marc Klok dan Beckham Putra, bek tengah Timnas Indonesia, Kevin Diks tampil luar biasa.

Kevin Diks menjadi pemain dengan rating tertinggi yang diberikan Sofascore saat Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan skor 2 – 3.

Sofascore memberikan rating 8,0 kepada Kevin Diks.

Penilaian ini tak lepas dari dua gol yang ia cetak ketika Kevin Diks menaklukkan kiper Arab Saudi Nawaf Al Aqidi dua kali melalui penalti.

Selain dua gol, Kevin Diks yang berduet di posisi bek tengah dengan pemain Sassuolo, Jay Idzes pada laga itu, juga melakukan enam sapuan, satu blok, tiga tekel dan 68 sentuhan.