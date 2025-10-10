JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kevin Diks Tampil Ciamik, Begini Janjinya saat Indonesia Kontra Irak

Kevin Diks Tampil Ciamik, Begini Janjinya saat Indonesia Kontra Irak

Jumat, 10 Oktober 2025 – 19:05 WIB
Kevin Diks Tampil Ciamik, Begini Janjinya saat Indonesia Kontra Irak - JPNN.com Bali
Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks mendapatkan rating tertinggi saat laga kontra Arab Saudi. Kevin Diks berjanji memberikan segala saat Indonesia melawan Irak. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd/Spt.

bali.jpnn.com, JEDDAH - Laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi sudah berakhir.

Skuad Garuda kini bersiap menghadapi laga kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB atau 03.30 WITA.

Ada anomali menarik di balik kekalahan Indonesia dari Arab Saudi yang bisa menjadi bahan evaluasi tim pelatih untuk menghadapi Irak.

Baca Juga:

Di saat tiga pemain timnas underperform, yakni Yakob Sayuri, Marc Klok dan Beckham Putra, bek tengah Timnas Indonesia, Kevin Diks tampil luar biasa.

Kevin Diks menjadi pemain dengan rating tertinggi yang diberikan Sofascore saat Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan skor 2 – 3.

Sofascore memberikan rating 8,0 kepada Kevin Diks.

Baca Juga:

Penilaian ini tak lepas dari dua gol yang ia cetak ketika Kevin Diks menaklukkan kiper Arab Saudi Nawaf Al Aqidi dua kali melalui penalti.

Selain dua gol, Kevin Diks yang berduet di posisi bek tengah dengan pemain Sassuolo, Jay Idzes pada laga itu, juga melakukan enam sapuan, satu blok, tiga tekel dan 68 sentuhan.

Kevin Diks menjadi pemain dengan rating tertinggi yang diberikan Sofascore saat Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan skor 2 – 3 dengan skor 8.0
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kevin Diks Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi Sofascore Timnas Irak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Piala Dunia 2025 Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Timnas Indonesia vs Timnas Irak

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali

    Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

  2. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  3. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU