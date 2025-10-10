Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United masih menjalani program latihan di Bali United Training Center, Gianyar di tengah agenda FIFA Match Day.

Namun, belum semua pemain bisa ikut bergabung karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Selain gelandang Mirza Mustafic yang tengah dalam pemulihan cedera bahu kanan, ada dua pemain lain yang terpaksa menepi sementara waktu dari agenda latihan tim.

Kedua pemain ini sama-sama berposisi sebagai gelandang dan belum efektif dalam program latihan bersama tim.

Keduanya adalah Brandon Wilson dan Maouri Simon.

“Mirza masih pemulihan. Brandon (Wilson) juga masih pemulihan dari cedera.

Untuk Maouri (Simon), dia baru sembuh dari sakit,” ujar dokter tim Bali United, Ganda Putra, dilansir dari laman klub.

Meski tanpa ketiganya, program latihan masih terus berjalan di bawah arahan asisten pelatih Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.