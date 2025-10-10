JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:08 WIB
Update Cedera 3 Pemain Bali United, Jeffrey Talan Pimpin Latihan Tim - JPNN.com Bali
Asisten pelatih Bali United Jeffrey Talan memimpin latihan tim untuk persiapan laga pekan kedelapan Super League kontra Persijap Jepara, Minggu (19/10) mendatang. Foto: Bali United.

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United masih menjalani program latihan di Bali United Training Center, Gianyar di tengah agenda FIFA Match Day.

Namun, belum semua pemain bisa ikut bergabung karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Selain gelandang Mirza Mustafic yang tengah dalam pemulihan cedera bahu kanan, ada dua pemain lain yang terpaksa menepi sementara waktu dari agenda latihan tim.

Baca Juga:

Kedua pemain ini sama-sama berposisi sebagai gelandang dan belum efektif dalam program latihan bersama tim.

Keduanya adalah Brandon Wilson dan Maouri Simon.

“Mirza masih pemulihan. Brandon (Wilson) juga masih pemulihan dari cedera.

Baca Juga:

Untuk Maouri (Simon), dia baru sembuh dari sakit,” ujar dokter tim Bali United, Ganda Putra, dilansir dari laman klub.

Meski tanpa ketiganya, program latihan masih terus berjalan di bawah arahan asisten pelatih Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Selain gelandang Mirza Mustafic yang tengah dalam pemulihan cedera bahu kanan, ada dua pemain lain yang terpaksa menepi sementara waktu dari agenda latihan tim.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united cedera Mirza Mustafic Brandon Wilson Maouri Simon Jeffrey Talan Super League 2025-2026 Persijap Persijap Jepara Johnny Jansen

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  2. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  3. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU