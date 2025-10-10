Indonesia vs Irak Jadi Laga Hidup Mati, Patrick Kluivert Sentil Calvin Verdonk

JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 06:53 WIB
Dua pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk dan Thom Haye bersiap melakukan tendangan bebas. Patrick Kluivert berharap Calvin Verdonk pulih cederanya dan bisa membantu tim melawan Irak, Minggu (12/10) lusa. lusa. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia menyisakan satu laga di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lawan skuad Garuda berikutnya adalah Timnas Irak.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari pukul 02.30 WIB atau 03.30 WITA.

Pertandingan melawan Irak nanti menjadi laga hidup mati untuk Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia masih berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026, tetapi kalah dari Arab Saudi membuat kesempatan itu menipis.

Mengingat pentingnya laga tersebut, pelatih Patrick Kluivert berharap bek Calvin Verdonk segera pulih dan membantu Indonesia melawan Irak.

Pemain Lille itu tak bermain saat Indonesia kalah dari Arab Saudi karena mengalami cedera ringan.

Menurut Patrick Kluivert, Calvin Verdonk mengalami cedera di bagian paha.

