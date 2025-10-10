JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 06:26 WIB
Penyesalan Patrick Kluivert Setelah Indonesia Keok: Saya Ingin Tinju Wajah Sendiri - JPNN.com Bali
Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi menyisakan rasa kecewa mendalam dibenak pelatih Patrick Kluivert, serasa ingin meninju wajah sendiri. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, JEDDAH - Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (9/10) dini hari kemarin di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, menyisakan rasa kecewa mendalam dibenak pelatih Patrick Kluivert.

Saking kecewanya, legenda Timnas Belanda itu mengaku serasa ingin meninju sendiri.

“Terkadang saya ingin meninju wajah saya sendiri,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Seolah mengabaikan game plan yang tidak berjalan karena kebingungan dengan strategi melawan Arab Saudi, Patrick Kluivert mengatakan lawan Indonesia adalah tim yang bagus.

Arab Saudi memiliki pemain yang terampil dan solid sebagai satu tim.

“Setelah (tertinggal) 1-3, itu sulit karena kami bermain melawan tim yang bagus.

Kami tidak lupa bahwa Arab Saudi memiliki tim yang bagus.

Anda lihat para pemain yang mereka miliki, sangat terampil, sulit untuk ditandai, tetapi tetap saja, kami perlu meningkatkan diri.

