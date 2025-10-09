Ini Penyebab Timnas Indonesia Keok dari Arab Saudi, Game Plan tak Berjalan

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia gagal memetik tiga poin pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari.

Timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 2 – 3.

Indonesia sebenarnya unggul lebih dahulu melalui penalti yang dicetak Kevin Diks, tetapi skuad Garuda gagal mempertahankan momentum dan terpaksa menyerah di akhir laga.

Dua gol Indonesia dicetak Kevin Diks melalui titik putih pada menit ke-11 dan 88.

Tiga gol Arab Saudi dicetak Saleh Abu Al Shamat menit ke-17 dan Feras Al Brikan yang mencetak brace menit ke-36 dan 62.

Menurut Pengamat sepak bola Indonesia Mohamad Kusnaeni, rencana permainan alias game plan skuad Garuda tidak berjalan saat dikalahkan Arab Saudi.

"Game plan yang dibuat pelatih sesuai prediksi banyak orang. Sayangnya, game plan ini tidak bisa dieksekusi dengan baik," kata Mohamad Kusnaeni dilansir dari Antara.

Bung Kus, sapaan akrabnya menilai, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan memenangi laga, tetapi akhirnya kalah karena banyak membuat kesalahan sendiri.