Patrick Kluivert Gagal Bawa Indonesia Menang, Menlu Belanda Minta Maaf

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:25 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia gagal memetik tiga poin pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari.

Timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 2 – 3.

Indonesia sebenarnya unggul lebih dahulu melalui penalti yang dicetak Kevin Diks, tetapi skuad Garuda gagal mempertahankan momentum dan terpaksa menyerah di akhir laga.

Dua gol Indonesia dicetak Kevin Diks melalui titik putih pada menit ke-11 dan 88.

Tiga gol Arab Saudi dicetak Saleh Abu Al Shamat menit ke-17 dan Feras Al Brikan yang mencetak brace menit ke-36 dan 62.

Patrick Kluivert seusai pertandingan menilai skuad Garuda telah menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan.

“Hasil ini tentu sangat mengecewakan, tetapi para pemain saya bertarung seperti singa.

Saya bangga dengan usaha mereka,” kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers seusai pertandingan, dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta.

Menurut Patrick Kluivert, Indonesia memulai laga dengan baik. Namun, sayang para pemainnya kehilangan kendali permainan setelah berhasil unggul terlebih dahulu
