Indonesia Kalah Statistik, Lini Belakang Skuad Garuda Banyak Lubang

bali.jpnn.com, JEDDAH - Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari menyisakan banyak catatan.

Timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 2 – 3.

Indonesia sebenarnya unggul lebih dahulu melalui penalti yang dicetak Kevin Diks, tetapi skuad Garuda gagal mempertahankan momentum dan terpaksa menyerah di akhir laga.

Dua gol Indonesia dicetak Kevin Diks melalui titik putih pada menit ke-11 dan 88.

Tiga gol Arab Saudi dicetak Saleh Abu Al Shamat menit ke-17 dan Feras Al Brikan yang mencetak brace menit ke-36 dan 62.

Secara statistik Indonesia yang memakai jersei merah kalah dari Arab Saudi.

Penguasaan bola Jay Idzes Cum sius hanya 44 persen, sementara Arab Saudi mencapai 56 persen.

Dominasi penguasaan bola Arab Saudi berjalan beriringan dengan jumlah tembakan yang dihasilkan selama pertandingan.