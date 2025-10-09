Indonesia Kalah Dramatis dari Arab Saudi, Kapten Jay Idzes Buka Suara

bali.jpnn.com, JEDDAH - Ambisi Timnas Indonesia memetik tiga poin pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari gagal total.

Timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 2 – 3.

Indonesia sebenarnya unggul lebih dahulu melalui penalti yang dicetak Kevin Diks, tetapi skuad Garuda gagal mempertahankan momentum dan terpaksa menyerah di akhir laga.

Dua gol Indonesia dicetak Kevin Diks melalui titik putih pada menit ke-11 dan 88.

Tiga gol Arab Saudi dicetak Saleh Abu Al Shamat menit ke-17 dan Feras Al Brikan yang mencetak brace menit ke-36 dan 62.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes langsung angkat bicara seusai pertandingan.

"Pertandingan ini sangat sulit bagi kami.

Setelah unggul 1-0, kami terlalu cepat kebobolan,” ujar Jay Idzes.