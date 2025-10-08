PSSI Rilis 23 Pemain Kontra Arab Saudi, Calvin Verdonk hingga Nathan Tersingkir

bali.jpnn.com, JEDDAH - PSSI akhirnya mengumumkan 23 pemain Timnas Indonesia untuk laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari pukul 00.15 WIB.

Dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, sejumlah nama tenar terpaksa harus menepi sementara waktu.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mencoret enam pemain, mulai dari Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Jordi Amat, Reza Arya, Egy Maulana Vikry, dan Ramadhan Sananta.

Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumardji mengumumkan Calvin Verdonk absen karena terkendala kondisi fisik.

Untuk posisi bek, selain Calvin Verdonk, Patrick Kluivert terpaksa mencoret Nathan Tjoe-A-On dan Jordi Amat.

Untuk posisi penyerang, Egy Maulana Vikri dan Ramadhan Sanantha sementara waktu hanya bisa menyaksikan laga Indonesia kontra Arab Saudi dari atas tribune.

Posisi kiper, hanya Reza Arya Pratama yang dicoret.

Pelatih Patrick Kluivert memasukkan kiper FC Dallas, Maarten Paes, Nadeo Argawinata (Borneo FC) dan Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya) mengawal gawang Timnas Indonesia.