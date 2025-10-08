JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSSI Rilis 23 Pemain Kontra Arab Saudi, Calvin Verdonk hingga Nathan Tersingkir

PSSI Rilis 23 Pemain Kontra Arab Saudi, Calvin Verdonk hingga Nathan Tersingkir

Rabu, 08 Oktober 2025 – 20:14 WIB
PSSI Rilis 23 Pemain Kontra Arab Saudi, Calvin Verdonk hingga Nathan Tersingkir - JPNN.com Bali
Pemain Timnas Indonesia, mulai dari Ricky Kambuaya, Joey Pelupessy, Thom Haye, Justin Hubner dan Rizky Ridho merayakan gol yang dicetak Ole Romeny di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. PSSI mengumumkan 23 pemain Indonesia kontra Arab Saudi. Foto: FIFA

bali.jpnn.com, JEDDAH - PSSI akhirnya mengumumkan 23 pemain Timnas Indonesia untuk laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari pukul 00.15 WIB.

Dilansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, sejumlah nama tenar terpaksa harus menepi sementara waktu.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mencoret enam pemain, mulai dari Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Jordi Amat, Reza Arya, Egy Maulana Vikry, dan Ramadhan Sananta.

Baca Juga:

Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumardji mengumumkan Calvin Verdonk absen karena terkendala kondisi fisik.

Untuk posisi bek, selain Calvin Verdonk, Patrick Kluivert terpaksa mencoret Nathan Tjoe-A-On dan Jordi Amat.

Untuk posisi penyerang, Egy Maulana Vikri dan Ramadhan Sanantha sementara waktu hanya bisa menyaksikan laga Indonesia kontra Arab Saudi dari atas tribune.

Baca Juga:

Posisi kiper, hanya Reza Arya Pratama yang dicoret.

Pelatih Patrick Kluivert memasukkan kiper FC Dallas, Maarten Paes, Nadeo Argawinata (Borneo FC) dan Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya) mengawal gawang Timnas Indonesia.

PSSI akhirnya mengumumkan 23 pemain Timnas Indonesia untuk laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra tuan rumah Arab Saudi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSSI Timnas Indonesia Calvin Verdonk Nathan Tjoe-A-On Timnas Arab Saudi Patrick Kluivert Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jordi Amat Egy Maulana Vikri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

  2. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  3. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU