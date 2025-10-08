Asisten Pelatih Timnas Belanda Meramal Peluang Indonesia Kontra Arab Saudi

JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:53 WIB
Asisten pelatih Timnas U21 Belanda yang juga asisten pelatih Bali United Jeffrey Talan meramal peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis (9/10) malam ini di Jeddah. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Asisten Pelatih Timnas U21 Belanda Jeffrey Talan meramal peluang Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Menurut asisten pelatih Bali United ini, Timnas Indonesia masih berpeluang ikut berpartisipasi kali kedua di Piala Dunia setelah pada 1938 silam.

“Selalu ada peluang meskipun lawan itu terlihat kuat.

Terdekat mereka menghadapi Arab Saudi yang juga memiliki kualitas, tetapi saya yakin pelatih dan pemain Timnas Indonesia memiliki cara memberikan yang terbaik,” ujar Jeffrey Talan dilansir dari laman Bali United.

Beberapa jam lagi duel perdana Timnas Indonesia kontra tuan rumah Arab Saudi bergulir di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10).

Pertandingan pertama putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini berlangsung pukul 00.15 WIB atau 01.15 WITA.

Timnas Indonesia perlu menjadi juara Grup B untuk melaju otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026.

Seandainya menghuni posisi kedua di klasemen akhir Grup B, Indonesia masih memiliki peluang lolos dengan memainkan pertandingan putaran kelima.

