JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Indonesia Merugi, Calvin Verdonk Absen Kontra Arab Saudi, Ini yang Terjadi

Indonesia Merugi, Calvin Verdonk Absen Kontra Arab Saudi, Ini yang Terjadi

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:38 WIB
Indonesia Merugi, Calvin Verdonk Absen Kontra Arab Saudi, Ini yang Terjadi - JPNN.com Bali
Pemain belakang Timnas Indonesia Calvin Verdonk absen saat bentrok melawan Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis (9/10) malam ini. Foto: Instagram @c.verdonk

bali.jpnn.com, JEDDAH - Beberapa jam lagi duel perdana Timnas Indonesia kontra tuan rumah Arab Saudia bergulir di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10).

Pertandingan pertama putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini berlangsung pukul 00.15 WIB atau 01.15 WITA.

Namun, kabar buruk datang menjelang duel perdana bergulir.

Baca Juga:

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengonfirmasi pelatih Patrick Kluivert kehilangan bek kiri Calvin Verdonk.

Pemain Lille ini absen pada laga penting ini karena terkendala kondisi fisik.

“(Verdonk) Absen (lawan Arab Saudi). (Calvin) Verdonk hanya butuh waktu untuk fresh,” ujar Sumardji dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Mantan pemain NEC Nijmegen yang berkompetisi di Eredivisie ini diketahui menjalani latihan terpisah, Selasa (7/10).

Calvin Verdonk tidak bergabung dengan ke-28 pemain tim Garuda lainnya.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengonfirmasi pelatih Patrick Kluivert kehilangan bek kiri Calvin Verdonk pada laga perdana kontra Arab Saudi malam ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Indonesia Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi Calvin Verdonk Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Patrick Kluivert Manajer Timnas Indonesia Sumardji Timnas Arab Saudi vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026 cedera

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU