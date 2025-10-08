Indonesia Merugi, Calvin Verdonk Absen Kontra Arab Saudi, Ini yang Terjadi

bali.jpnn.com, JEDDAH - Beberapa jam lagi duel perdana Timnas Indonesia kontra tuan rumah Arab Saudia bergulir di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10).

Pertandingan pertama putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini berlangsung pukul 00.15 WIB atau 01.15 WITA.

Namun, kabar buruk datang menjelang duel perdana bergulir.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengonfirmasi pelatih Patrick Kluivert kehilangan bek kiri Calvin Verdonk.

Pemain Lille ini absen pada laga penting ini karena terkendala kondisi fisik.

“(Verdonk) Absen (lawan Arab Saudi). (Calvin) Verdonk hanya butuh waktu untuk fresh,” ujar Sumardji dilansir dari Antara.

Mantan pemain NEC Nijmegen yang berkompetisi di Eredivisie ini diketahui menjalani latihan terpisah, Selasa (7/10).

Calvin Verdonk tidak bergabung dengan ke-28 pemain tim Garuda lainnya.