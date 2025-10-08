JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Indonesia Punya Pemain dengan Level Tinggi, Patrick Kluivert Minta Suporter Tenang

Indonesia Punya Pemain dengan Level Tinggi, Patrick Kluivert Minta Suporter Tenang

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:46 WIB
Indonesia Punya Pemain dengan Level Tinggi, Patrick Kluivert Minta Suporter Tenang - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert meminta suporter Garuda tidak panik menjelang laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB. Foto: Instagram @patrickkluivert9

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert meminta suporter Garuda tidak panik menjelang laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.

Menurut Patrick Kluivert, meski secara peringkat, Timnas Indonesia kalah jauh daripada Arab Saudi, tetapi skuad Garuda punya pemain dengan level tinggi yang bisa menjadi pembeda.

Arab Saudi saat ini menempati peringkat 59 FIFA, sementara Irak yang menjadi lawan Indonesia pada laga kedua berada pada posisi 58 FIFA.

Baca Juga:

Timnas Indonesia sendiri menduduki peringkat 119 FIFA.

"Kami tahu betapa kuatnya kekuatan Arab Saudi, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri, dengan semua penonton bersama mereka.

Jadi, kami perlu fokus, pola pikir adalah hal terpenting. Dan tetap tenang dalam segala situasi," ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Patrick Kluivert membawa 29 pemain, dengan 15 yang bermain di luar negeri dan 14 bermain di kompetisi dalam negeri.

Dari 15 yang bermain di luar negeri, empat di antaranya bermain di level top sepak bola Eropa.

Meski secara peringkat, Timnas Indonesia kalah jauh daripada Arab Saudi, tetapi skuad Garuda punya pemain dengan level tinggi yang bisa menjadi pembeda.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi Timnas Irak FIFA Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Patrick Kluivert Timnas Arab Saudi vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU