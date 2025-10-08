Indonesia Punya Pemain dengan Level Tinggi, Patrick Kluivert Minta Suporter Tenang

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert meminta suporter Garuda tidak panik menjelang laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.

Menurut Patrick Kluivert, meski secara peringkat, Timnas Indonesia kalah jauh daripada Arab Saudi, tetapi skuad Garuda punya pemain dengan level tinggi yang bisa menjadi pembeda.

Arab Saudi saat ini menempati peringkat 59 FIFA, sementara Irak yang menjadi lawan Indonesia pada laga kedua berada pada posisi 58 FIFA.

Timnas Indonesia sendiri menduduki peringkat 119 FIFA.

"Kami tahu betapa kuatnya kekuatan Arab Saudi, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri, dengan semua penonton bersama mereka.

Jadi, kami perlu fokus, pola pikir adalah hal terpenting. Dan tetap tenang dalam segala situasi," ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Patrick Kluivert membawa 29 pemain, dengan 15 yang bermain di luar negeri dan 14 bermain di kompetisi dalam negeri.

Dari 15 yang bermain di luar negeri, empat di antaranya bermain di level top sepak bola Eropa.