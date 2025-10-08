Timnas Indonesia Makin Dekat ke Piala Dunia 2026, Kapten Jay Idzes Blak-blakan

JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:15 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes beraksi di lapangan. Jay Idzes Cum sius bersiap menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia makin dekat menuju Piala Dunia 2026 yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Pintu pertama Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah mengalahkan tuan rumah Timnas Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes pun ikut menggambarkan peluang Skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026.

Jay Idzes menggunakan dua kata untuk menjelaskan peluang Timnas Indonesia, yakni sulit dan bukan mustahil.

"Kami tahu ini tidak akan mudah.

Bukannya mustahil, tetapi tidak mudah.

Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang hebat antara dua tim hebat.

Tim-tim hebat, jadi kami menantikannya," kata Jay Idzes dilansir dari Antara.

Timnas Indonesia makin dekat menuju Piala Dunia 2026 yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko dengan syarat bisa mengatasi Arab Saudi dan Irak
