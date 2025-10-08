Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Bongkar Kondisi Ole Romeny, Ada Harapan

bali.jpnn.com, JEDDAH - Beberapa jam lagi duel perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari.

Timnas Indonesia dijadwalkan menantang tuan rumah Arab Saudi pada pukul 00.15 WIB atau 01.15 WITA.

Menjelang duel kunci menuju Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan kabar terkini tentang kondisi striker utama Ole Romeny.

"Semua orang tahu Ole adalah pemain penting. Dia sudah lama absen,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Menurut Patrick Kluivert, Ole Romeny menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Ole Romeny bergabung dengan Timnas Indonesia di Jeddah bersama gelombang pertama keberangkatan pemain yang dihuni pemain-pemain dari Super League seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga Ernando Ari.

Ole Romeny kemudian mengikuti latihan perdana tim di Jeddah pada Jumat pekan lalu bersama 14 pemain lainnya.

"Dia (Ole) berlatih sangat keras untuk bisa berada di titik ini,” kata Patrick Kluivert.