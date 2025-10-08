JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Bongkar Kondisi Ole Romeny, Ada Harapan

Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Bongkar Kondisi Ole Romeny, Ada Harapan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 07:43 WIB
Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Bongkar Kondisi Ole Romeny, Ada Harapan - JPNN.com Bali
Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny kondisinya kian membaik dan berpotensi diturunkan pelatih Patrick Kluivert pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi, Kamis (9/10) dini hari. Foto: Instagram @oleromeni

bali.jpnn.com, JEDDAH - Beberapa jam lagi duel perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari.

Timnas Indonesia dijadwalkan menantang tuan rumah Arab Saudi pada pukul 00.15 WIB atau 01.15 WITA.

Menjelang duel kunci menuju Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan kabar terkini tentang kondisi striker utama Ole Romeny.

Baca Juga:

"Semua orang tahu Ole adalah pemain penting. Dia sudah lama absen,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Menurut Patrick Kluivert, Ole Romeny menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Ole Romeny bergabung dengan Timnas Indonesia di Jeddah bersama gelombang pertama keberangkatan pemain yang dihuni pemain-pemain dari Super League seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga Ernando Ari.

Baca Juga:

Ole Romeny kemudian mengikuti latihan perdana tim di Jeddah pada Jumat pekan lalu bersama 14 pemain lainnya.

"Dia (Ole) berlatih sangat keras untuk bisa berada di titik ini,” kata Patrick Kluivert.

Menurut Patrick Kluivert, Ole Romeny menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah bergabung dengan latihan tim di Jeddah, Arab Saudi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   arab saudi Indonesia Timnas Arab Saudi Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi vs Indonesia Ole Romeny Patrick Kluivert Kualifikasi Piala Dunia 2026 cedera

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU