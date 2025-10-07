JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:53 WIB
FIFA dan AFC Tolak Protes PSSI Soal Wasit Kuwait, Ahmed Al-Ali Tetap Bertugas - JPNN.com Bali
Wasit asal Kuwait Ahmed Al-Ali tetap memimpin laga Timnas Arab Saudi kontra Indonesia, Kamis (9/10) dini hari. Foto: Instagram @ak_alali

bali.jpnn.com, JEDDAH - Protes PSSI terkait penunjukkan wasit asal Kuwait Ahmed Al-Ali sebagai pengadil laga putaran keempat antara Timnas Arab Saudi kontra Indonesia akhirnya direspons FIFA dan AFC.

Instagram resmi The ASEAN Football yang kerap mengabarkan berita-berita sepak bola Asia Tenggara melaporkan bahwa FIFA dan AFC menolak protes PSSI.

FIFA dan AFC secara resmi menolak usulan PSSI untuk mengganti wasit Kuwait Ahmad Al-Ali dengan wasit netral untuk pertandingan Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Putaran 4 Asia antara Arab Saudi dan Indonesia pada 8 Oktober 2025,” tulis The ASEAN Football dilansir dari Antara.

Jejak rekam Ahmed Al-Ali saat memimpin laga Timnas Indonesia sangat buruk.

Pada Juni 2021 lalu, Ahmed Al-Ali memimpin laga Timnas Indonesia kontra Vietnam pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan hasil akhir 0 – 4.

“Wasit Ahmed Al-Ali sebelumnya pernah memimpin pertandingan Indonesia saat kalah 0-4 dari Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2022,” tulis The ASEAN Football.

Selain Ahmed Al-Ali sebagai wasit utama, ada lima wasit lainnya yang berasal dari Kuwait.

Mereka Abdul Hadi Al-Anzi sebagai asisten wasit 1 dan Ahmed Abbas sebagai asisten wasit 2.

FIFA dan AFC secara resmi menolak usulan PSSI untuk mengganti wasit Kuwait Ahmad Al-Ali dengan wasit netral untuk pertandingan Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026
