JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Patrick Kluivert Tuntut Timnas Indonesia Tampil Sempurna Kontra Arab Saudi & Irak

Patrick Kluivert Tuntut Timnas Indonesia Tampil Sempurna Kontra Arab Saudi & Irak

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:20 WIB
Patrick Kluivert Tuntut Timnas Indonesia Tampil Sempurna Kontra Arab Saudi & Irak - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert minta pemainnya tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan saat tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Irak. Foto: Instagram @patrickkuivert9

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert minta pemainnya tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan saat tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB dan Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

Dua laga ini sangat krusial untuk menentukan perjalanan Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

“Kami telah mempersiapkan mereka (pemain), tetapi hari itu sendiri, eksekusinya harus bagus.

Bola mati, penguasaan bola, kehilangan bola, semuanya harus sempurna,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Legenda Timnas Belanda itu mengingatkan peluang Skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka.

Baca Juga:

Meski Timnas Arab Saudi dan Irak bukan lawan yang mudah bagi Indonesia, tetapi anak asuhnya berpeluang merebut tiket ke Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

“Kami tinggal 180 menit lagi menuju Piala Dunia.

Patrick Kluivert minta pemain Timnas Indonesia tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan saat tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Patrick Kluivert Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi Timnas Irak Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026 Piala Dunia 2026 Emil Audero

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU