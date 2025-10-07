Patrick Kluivert Tuntut Timnas Indonesia Tampil Sempurna Kontra Arab Saudi & Irak

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert minta pemainnya tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan saat tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB dan Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

Dua laga ini sangat krusial untuk menentukan perjalanan Indonesia ke Piala Dunia 2026.

“Kami telah mempersiapkan mereka (pemain), tetapi hari itu sendiri, eksekusinya harus bagus.

Bola mati, penguasaan bola, kehilangan bola, semuanya harus sempurna,” ujar Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Legenda Timnas Belanda itu mengingatkan peluang Skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka.

Meski Timnas Arab Saudi dan Irak bukan lawan yang mudah bagi Indonesia, tetapi anak asuhnya berpeluang merebut tiket ke Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

“Kami tinggal 180 menit lagi menuju Piala Dunia.