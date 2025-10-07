JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Sebut Laga Final, Harus Menang

Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Sebut Laga Final, Harus Menang

Selasa, 07 Oktober 2025 – 18:57 WIB
Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Sebut Laga Final, Harus Menang - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan para pemain akan bekerja keras untuk meraih kemenangan demi satu tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 saat melawan Arab Saudi di Jeddah, Kamis (9/10) dini hari. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan skuad Garuda akan melakukan apa pun untuk meraih kemenangan pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.

Menurut Patrick Kluivert, para pemain akan bekerja keras untuk meraih kemenangan demi satu tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Bagi kami, ini pertandingan final.

Baca Juga:

Jadi, kami akan melakukan apa pun untuk mendapatkan hasil positif.

Kami punya kepercayaan diri bawa kami akan tampil kuat," kata Patrick Kluivert dalam sesi konferensi pers yang dilansir dari Antara.

Legenda Timnas Belanda ini tak mempersoalkan chemistry antarpemain lantaran kondisi yang terjadi menjelang laga melawan Arab Saudi, pernah dilalui pada pertandingan sebelumnya.

Baca Juga:

Sebagai catatan, para pemain Timnas Indonesia tidak kumpul bersamaan di Jeddah, Arab Saudi, karena perbedaan kompetisi.

Pemain yang berlaga di Super League berangkat lebih awal ke Jeddah, pekan lalu, sementara pemain abroad baru pekan ini.

Menurut Patrick Kluivert, para pemain akan bekerja keras untuk meraih kemenangan demi satu tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Patrick Kluivert Timnas Indonesia Timnas Arab Saudi Timnas Arab Saudi vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2025 Emil Audero Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Maarten Paes Piala Dunia 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU