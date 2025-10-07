Arab Saudi vs Indonesia: Patrick Kluivert Sebut Laga Final, Harus Menang

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan skuad Garuda akan melakukan apa pun untuk meraih kemenangan pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.

Menurut Patrick Kluivert, para pemain akan bekerja keras untuk meraih kemenangan demi satu tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Bagi kami, ini pertandingan final.

Jadi, kami akan melakukan apa pun untuk mendapatkan hasil positif.

Kami punya kepercayaan diri bawa kami akan tampil kuat," kata Patrick Kluivert dalam sesi konferensi pers yang dilansir dari Antara.

Legenda Timnas Belanda ini tak mempersoalkan chemistry antarpemain lantaran kondisi yang terjadi menjelang laga melawan Arab Saudi, pernah dilalui pada pertandingan sebelumnya.

Sebagai catatan, para pemain Timnas Indonesia tidak kumpul bersamaan di Jeddah, Arab Saudi, karena perbedaan kompetisi.

Pemain yang berlaga di Super League berangkat lebih awal ke Jeddah, pekan lalu, sementara pemain abroad baru pekan ini.