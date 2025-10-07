Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 09:25 WIB
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kursus Kepelatihan Lisensi D Nasional PSSI kembali bergulir di Bali United Training Center, Gianyar, kemarin (6/10).

Kursus kepelatihan yang diprakarsai oleh Bali United dan didukung Asprov PSSI Bali ini diikuti 30 peserta, termasuk dua peserta wanita yang berasal dari berbagai latar belakang dan daerah.

Terlihat beberapa nama mengikuti lisensi kali ini, seperti Hendra Dwiartha, drummer band Lolot asal Bali hingga Ayu Lidya Agustin Meok, pesepakbola profesional wanita yang terakhir membela Persis Solo Woman.  

Peserta datang dai sejumlah kabupaten di Bali, Sumbawa Besar, Bekasi hingga Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kursus kepelatihan ini berlangsung mulai Senin (6/10) hingga Sabtu (11/10) mendatang.

Kursus kepelatihan kali ini didampingi oleh dua Coach Educator selaku instruktur pelatih, yaitu I Gde Mahatma Dharma, asisten pelatih Bali United dan AA Ketut Bramasta, asisten pelatih Perseden Denpasar.

Selama enam hari pelatihan, para peserta akan menerima berbagai materi kelas dan praktik yang menarik agar pemahaman sebagai seorang pelatih sukses dalam memimpin sebuah tim.

“Saya sangat apresiasi dari owner dan manajemen Bali United karena telah mencetak terus pelatih sepak bola dari lisensi dasar, yaitu D ini baik secara swasta dan instansi.

