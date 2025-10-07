JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Performa Menawan Maarten Paes Menjelang Dua Laga Krusial, Pesannya Berkelas

Performa Menawan Maarten Paes Menjelang Dua Laga Krusial, Pesannya Berkelas

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:58 WIB
Performa Menawan Maarten Paes Menjelang Dua Laga Krusial, Pesannya Berkelas - JPNN.com Bali
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes siap mengawal gawang Skuad Garuda pada dua laga Kualifikasi Piala 2026 kontra Arab Saudi dan Irak. Foto: Instagram @maartenpaes

bali.jpnn.com, JEDDAH - Kiper FC Dallas Maarten Paes mengatakan melaju ke Piala Dunia 2026 sangat berarti tidak hanya bagi kariernya, tetapi juga Indonesia.

Maarten Paes hampir pasti mengawal gawang Timnas Indonesia setelah kiper utama Emil Audero cedera saat membela klubnya, U.S Cremonese di kompetisi Serie A Italia.

"Itu akan berarti segalanya.

Baca Juga:

Itu akan menjadi momen yang benar-benar penuh makna," kata Maarten Paes dilansir Antara dari laman media sosial resmi FC Dallas.

Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB dan Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

Dua laga ini sangat krusial untuk menentukan perjalanan Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Menurut Maarten Paes, momen ini akan menjadi penuh makna, karena Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara, termasuk Amerika Serikat.

Maarten Paes diketahui bermain di Major League Soccer (MLS) bersama FC Dallas.

Penjaga gawang dengan market value Rp 31,29 miliar ini telah menjadi starter dalam 114 pertandingan FC Dallas, menyamai rekor Matt Jordan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Maarten Paes Emil Audero Timnas Indonesia FC Dallas Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Arab Saudi Timnas Irak Piala Dunia 2026 FIFA Matchday Major League Soccer

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU