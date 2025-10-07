Performa Menawan Maarten Paes Menjelang Dua Laga Krusial, Pesannya Berkelas

bali.jpnn.com, JEDDAH - Kiper FC Dallas Maarten Paes mengatakan melaju ke Piala Dunia 2026 sangat berarti tidak hanya bagi kariernya, tetapi juga Indonesia.

Maarten Paes hampir pasti mengawal gawang Timnas Indonesia setelah kiper utama Emil Audero cedera saat membela klubnya, U.S Cremonese di kompetisi Serie A Italia.

"Itu akan berarti segalanya.

Itu akan menjadi momen yang benar-benar penuh makna," kata Maarten Paes dilansir Antara dari laman media sosial resmi FC Dallas.

Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB dan Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

Dua laga ini sangat krusial untuk menentukan perjalanan Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Menurut Maarten Paes, momen ini akan menjadi penuh makna, karena Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara, termasuk Amerika Serikat.

Maarten Paes diketahui bermain di Major League Soccer (MLS) bersama FC Dallas.