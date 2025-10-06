JPNN.com

Senin, 06 Oktober 2025 – 15:56 WIB
Dokter tim Bali United membawa gelandang Mirza Mustafic keluar lapangan setelah mengalami dislokasi saat laga kontra Semen Padang, Jumat (26/9) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United berhasil meraih poin penuh pada laga pekan ketujuh Super League 2026-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (26/9) lalu.

Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Semen Padang dengan skor 3 – 1.

Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal lantaran gelandang Mirza Mustafic harus ditarik keluar lapangan lantaran cedera.

“Mirza mengalami masalah dislokasi pada bahunya dan tidak bisa melanjutkan pertandingan saat melawan Semen Padang,” ujar dokter Ganda Putra dilansir dari laman klub.

Pemain dengan nomor punggung 10 tersebut harus ditarik keluar ketika pertandingan baru berlangsung empat menit di babak pertama.

Gelandang Timnas Luxembourg terlihat berbenturan dengan pemain lawan kemudian terjatuh dan memegang bahu sebelah kanannya.

Mantan pemain FK Sarajevo di Liga Kroasia itu pun meminta untuk keluar dan diganti lebih cepat karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan.

Mirza Mustafic ditarik keluar pelatih Johnny Jansen dan digantikan gelandang muda bertahan Reyner Barusu.

Pemain dengan nomor punggung 10 Mirza Mustafic harus ditarik keluar ketika pertandingan baru berlangsung empat menit di babak pertama.
  Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!
