Peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 Kecil, Versi Footy Rankings Hanya 6 Persen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Timnas Indonesia bersiap menuju Piala Dunia 2026.

Namun, skuad Garuda diprediksi menghadapi jalan terjal pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Arab Saudi.

Pasalnya, dua lawan yang dihadapi Indonesia, Arab Saudi dan Irak dalam performa terbaik sebelum laga putaran keempat.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada Kamis (9/10) dan bentrok kontra Irak pada Minggu (12/10) mendatang.

Kabar buruknya, laman Footy Rankings memprediksi Thom Haye Cum sius tidak akan meraih tiket Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Kanada dan Meksiko.

Footy Rankings bahkan memperkirakan Timnas Indonesia akan finis sebagai juru kunci Grup B di bawah Arab Saudi dan Irak.

Secara persentase, peluang Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 hanya enam persen, sementara Arab Saudi 67 persen dan Irak mencapai 27 persen.

Peluang Timnas Irak finis di peringkat pertama Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 mencapai 28 persen, peringkat kedua 53 persen dan ketiga hanya satu persen.