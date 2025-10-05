Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek tengah Bali United Kadek Arel mengatakan Timnas U23 Indonesia melakukan banyak evaluasi menjelang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand, Desember mendatang.

Menurut Kadek Arel, evaluasi harus dilakukan segera dan cermat setelah Indonesia gagal total di dua turnamen menjelang SEA Games 2025.

Baik di Kejuaraan ASEAN U23 2025 pada Juli dan Kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September lalu.

Di Kejuaraan ASEAN U23 2026, Timnas U23 Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah dari Vietnam dan final.

Timnas U23 Indonesia di bawah pelatih Gerald Vanenburg juga gagal berpartisipasi di Piala Asia U23 2025 setelah tak mampu menjadi juara grup dan empat runner up terbaik dari 11 grup.

"Banyak evaluasi mulai dari taktikal hingga finishing, itu yang sangat penting,” ujar Kadek Arel dilansir dari Antara.

Dengan evaluasi total di bawah pelatih Indra Sjafri, kapten Timnas U23 Indonesia ini berharap skuad Garuda Muda bisa mempertahankan gelar juara.

“Semoga menjelang SEA Games nanti kami bisa memantapkan dan menjadi juara dan meraih emas," kata Kadek Arel seusai latihan tim.