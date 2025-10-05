JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

Minggu, 05 Oktober 2025 – 16:04 WIB
Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali
Bek Timnas U23 Indonesia milik Bali United Kadek Arel siap menatap SEA Games 2025. Foto: PSSI via Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek tengah Bali United Kadek Arel mengatakan Timnas U23 Indonesia melakukan banyak evaluasi menjelang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand, Desember mendatang.

Menurut Kadek Arel, evaluasi harus dilakukan segera dan cermat setelah Indonesia gagal total di dua turnamen menjelang SEA Games 2025.

Baik di Kejuaraan ASEAN U23 2025 pada Juli dan Kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September lalu.

Baca Juga:

Di Kejuaraan ASEAN U23 2026, Timnas U23 Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah dari Vietnam dan final.

Timnas U23 Indonesia di bawah pelatih Gerald Vanenburg juga gagal berpartisipasi di Piala Asia U23 2025 setelah tak mampu menjadi juara grup dan empat runner up terbaik dari 11 grup.

"Banyak evaluasi mulai dari taktikal hingga finishing, itu yang sangat penting,” ujar Kadek Arel dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Dengan evaluasi total di bawah pelatih Indra Sjafri, kapten Timnas U23 Indonesia ini berharap skuad Garuda Muda bisa mempertahankan gelar juara.

“Semoga menjelang SEA Games nanti kami bisa memantapkan dan menjadi juara dan meraih emas," kata Kadek Arel seusai latihan tim.

Bek tengah Bali United Kadek Arel mengatakan Timnas U23 Indonesia melakukan banyak evaluasi menjelang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand, Desember 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kadek arel kadek arel prayitna Timnas U23 Indonesia bali united SEA Games 2025 Indra Sjafri bek tengah SEAN U23 2025 Piala Asia U23 2026 Gerald Vanenburg

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025 - JPNN.com Bali

    Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

  2. Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri - JPNN.com Bali

    Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

  3. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU