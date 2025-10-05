Bomber Bali United Target Timnas U23 Indonesia Rebut Emas SEA Games 2025

JPNN.com

Minggu, 05 Oktober 2025 – 15:49 WIB
Striker Bali United yang bermain bersama Timnas U23 Indonesia Jens Raven memasang target tinggi di SEA Games 2025 di Thailand. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bomber Bali United yang menjadi ujung tombak Timnas U23 Indonesia Jens Raven memasang target tinggi pada ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand, Desember mendatang.

Jens Raven menargetkan skuad Garuda Muda kembali merebut emas sekaligus mempertahankan gelar juara cabor Sepak Bola SEA Games 2023 di Kamboja.

“Kami adalah juara bertahan.

Satu-satunya target yang saya miliki, mungkin semuanya yang ada di sini adalah memenangi SEA Games,” ujar Jens Raven seusai sei latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mantan striker FC Dordrecht U21 di Liga Belanda ini tak ingin medali emas sepak bola SEA Games jatuh ke negara lain.

"Hal terpenting adalah mempertahankan medali emas itu untuk Indonesia dan tidak membiarkan itu jatuh ke tangan negara lain.

Jadi, itu target utama kami untuk mempertahankan medali emas di tangan Indonesia," kata Jens Raven dilansir dari Antara.

Penyerang yang memiliki market value Rp 1,3 miliar itu mengakui ada tekanan yang ia rasakan untuk mempertahankan medali emas.

