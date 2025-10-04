Timnas U23 Indonesia Tantang India Dua Kali, tak Ada TC di Luar Negeri

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas U23 Indonesia yang dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games 2025 di Thailand pada Desember, menggelar latihan perdana di Stadion Madya, Jakarta, Jumat kemarin (3/10).

Tim yang dilatih Indra Sjafri itu akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta sampai 12 Oktober 2025 mendatang.

Latihan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan tahap pertama sebelum pemusatan latihan tahap kedua pada November 2025.

Indra Sjafri mengatakan Kadek Arel Cum sius diagendakan memainkan dua pertandingan uji coba melawan Timnas U23 India bulan ini.

“Dua-duanya melawan India.

Nanti, tanggal 10 lawan India, tanggal 13 juga lawan India,” kata Indra Sjafri dilansir dari Antara.

Menurut mantan pelatih Bali United ini, semua pemusatan latihan dilakukan di dalam negeri.

Hal itu dilakukan karena pada pemusatan latihan November, akan dilakukan beberapa pertandingan uji coba di luar FIFA Match Day.