Kualifikasi Piala Dunia 2026: Patrick Kluivert: Insyaallah Kami Bikin Bangga Negara

bali.jpnn.com, JEDDAH - Pelatih Patrick Kluivert memastikan Timnas Indonesia siap menyambut dua laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Arab Saudi.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10), dan bertemu Irak pada Minggu (12/10) mendatang di Jeddah.

Patrick Kluivert mengatakan skuad Garuda siap membuat negara bangga dengan mereka.

Oleh karena itu, legenda Timnas Belanda itu meminta dukungan suporter Indonesia agar bisa mengarungi dua laga dengan sempurna.

“Bukan hanya Garuda Fan, tetapi segenap negeri harus berdiri di belakang kami.

Kami melakukan yang terbaik untuk tampil di level tertinggi, dan untuk mempersiapkan para pemain sebaik mungkin.

Insyaallah kami siap membuat negara bangga kepada kami,” kata Patrick Kluivert dilansir Antara dari akun YouTube resmi Timnas Indonesia.

Para pemain Timnas Indonesia baru bergabung secara lengkap pada 6 Oktober karena sejumlah pemain masih memiliki kewajiban kepada klubnya masing-masing.