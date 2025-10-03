Timnas Indonesia Rugi Besar, Emil Audero Absen Kontra Arab Saudi & Irak

JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 17:21 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes berduel dengan pemain China saat kiper Emil Audero berusaha mengeblok bola di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (5/6) malam. Emil Audero absen membela Timnas Indonesia pada dua laga kontra Arab Saudi dan Irak. Foto: FIFA

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia rugi besar pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Arab Saudi.

Pelatih Patrick Kluivert melaporkan kiper Timnas Indonesia Emil Audero dipastikan absen pada dua laga putaran keempat yang berlangsung pada Kamis (9/10) dan Minggu (12/10) mendatang.

Penjaga gawang klub Serie A Cremonese itu masih menjalani pemuluhan cedera dan absen membela Indonesia saat melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) dan Irak pada Minggu (12/10) WIB.

Kabar menyedihkan itu diungkap Patrick Kluivert dalam laman kitagaruda.id.

"Hari ini saya berbicara dengan Emil (lewat sambungan telepon) setelah menjalani MRI.

Ia (Emil Audero) memastikan tidak bisa tampil pada putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak," kata Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Patrick Kluivert mengatakan kehilangan Emil Audero pada laga sulit ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia yang berjuang melaju ke Piala Dunia.

Pada dua laga ini, hanya juara grup yang berhak ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat kedua menjalani playoff antarbenua.

