Timnas Indonesia Rugi Besar, Emil Audero Absen Kontra Arab Saudi & Irak

bali.jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia rugi besar pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Arab Saudi.

Pelatih Patrick Kluivert melaporkan kiper Timnas Indonesia Emil Audero dipastikan absen pada dua laga putaran keempat yang berlangsung pada Kamis (9/10) dan Minggu (12/10) mendatang.

Penjaga gawang klub Serie A Cremonese itu masih menjalani pemuluhan cedera dan absen membela Indonesia saat melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) dan Irak pada Minggu (12/10) WIB.

Baca Juga: Patrick Kluivert Ungkap Kondisi Timnas Indonesia Sebelum Kontra Taiwan

Kabar menyedihkan itu diungkap Patrick Kluivert dalam laman kitagaruda.id.

"Hari ini saya berbicara dengan Emil (lewat sambungan telepon) setelah menjalani MRI.

Ia (Emil Audero) memastikan tidak bisa tampil pada putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak," kata Patrick Kluivert dilansir dari Antara.

Patrick Kluivert mengatakan kehilangan Emil Audero pada laga sulit ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia yang berjuang melaju ke Piala Dunia.

Pada dua laga ini, hanya juara grup yang berhak ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat kedua menjalani playoff antarbenua.