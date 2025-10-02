SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Sjafri memanggil 32 pemain proyeksi SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada Desember nanti.

Dari 32 pemain, tiga di antaranya adalah pemain Bali United.

Ketiganya adalah bek Kadek Arel, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

Pemanggilan ketiganya membuat Bali United bangga.

“Tiga pemain muda Bali United kembali mendapatkan panggilan dalam pemusatan Timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di turnamen akhir 2025 mendatang,” tulis Bali United dalam laman resminya.

Versi Bali United, ketiga pemainnya itu telah dilepas untuk mengikuti training center (TC) di Jakarta yang berlangsung Kamis hari ini (2/10) hingga Selasa (14/10) mendatang.

SEA Games 2025 bakal berlangsung di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025 mendatang.

Dalam pemusatan latihan ini, Timnas U23 Indonesia akan melakoni dua laga uji coba melawan India pada 10 dan 13 Oktober.