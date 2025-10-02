SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indra Sjafri bergerak cepat setelah ditunjuk menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia proyeksi SEA Games 2025.

Dilansir dari Antara, mantan pelatih Bali United itu memanggil 32 pemain mengikuti training center (TC) untuk SEA Games yang berlangsung di Thailand pada Desember 2025.

Yang menarik, mayoritas pemain yang dipanggil adalah skuad Gerald Vanenburg yang turun di ajang Kualifikasi Piala Asia U23 2026 bulan lalu di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dari 32 pemain Timnas U23 Indonesia yang dipanggil Indra Sjafri, empat di antaranya bermain di luar negeri.

Empat pemain yang bermain di luar negeri adalah Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen), Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Adrian Wibowo (Los Angeles FC).

Sisanya adalah pemain yang bermain di kompetisi Super League dan Pegadaian Championship.

Dari 32 nama ini, PSM Makassar menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, yakni lima pemain.

Lima pemain ini di antaranya adalah Muhammad Ardiansyah, Muhammad Dzaky Asraf, Ananda Raehan Alief, Victor Dethan, dan Ricky Pratama