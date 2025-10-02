JPNN.com

JPNN.com Bali Sport SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo

Kamis, 02 Oktober 2025 – 07:27 WIB
SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali
Rahmat Arjuna dan pemain Timnas U23 Indonesia yang turun di Kualifikasi Piala Asia U23 2026 kembali dipanggil pelatih Indra Sjafri proyeksi SEA Games 2025 di Thailand. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indra Sjafri bergerak cepat setelah ditunjuk menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia proyeksi SEA Games 2025.

Dilansir dari Antara, mantan pelatih Bali United itu memanggil 32 pemain mengikuti training center (TC) untuk SEA Games yang berlangsung di Thailand pada Desember 2025.

Yang menarik, mayoritas pemain yang dipanggil adalah skuad Gerald Vanenburg yang turun di ajang Kualifikasi Piala Asia U23 2026 bulan lalu di Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca Juga:

Dari 32 pemain Timnas U23 Indonesia yang dipanggil Indra Sjafri, empat di antaranya bermain di luar negeri.

Empat pemain yang bermain di luar negeri adalah Dion Markx (TOP Oss), Tim Geypens (FC Emmen), Ivar Jenner (FC Utrecht) dan Adrian Wibowo (Los Angeles FC).

Sisanya adalah pemain yang bermain di kompetisi Super League dan Pegadaian Championship.

Baca Juga:

Dari 32 nama ini, PSM Makassar menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, yakni lima pemain.

Lima pemain ini di antaranya adalah Muhammad Ardiansyah, Muhammad Dzaky Asraf, Ananda Raehan Alief, Victor Dethan, dan Ricky Pratama

Dari 32 pemain yang dipanggil Indra Sjafri, empat di antaranya bermain di luar negeri. Ada Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Dion Markx dan Tim Geypens
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SEA Games 2025 Indra Sjafri Timnas U23 Indonesia Ivar Jenner Adrian Wibowo bali united TC Timnas U23 Indonesia Gerald Vanenburg Kualifikasi Piala Asia U23 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia - JPNN.com Bali

    SEA Games: Bali United Bangga 3 Pemainnya Dipanggil Timnas U23 Indonesia

  2. SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo - JPNN.com Bali
    SEA Games: Indra Sjafri Panggil 32 Pemain, Ada Ivar Jenner Hingga Adrian Wibowo
  3. Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit - JPNN.com Bali

    Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU