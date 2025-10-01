Persijap Menatap Laga Kontra Bali United, Rosalvo Junior Minta Tim Bangkit

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 telah selesai, kecuali tiga pertandingan tunda yang akan bergulir pekan ini.

Pertandingan pekan kedelapan Super League 2025-2026 sementara berhenti karena ada agenda Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal Oktober ini.

Laga pekan kedelapan baru bergulir tiga pekan mendatang.

Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (19/10) mendatang.

Persijap sendiri mulai mempersiapkan laga ini meski jeda kompetisi cukup lama.

Penggewa Persijap masih giat berlatih setelah pada laga terakhir kalah dari Persik Kediri, Sabtu (27/9) lalu.

“Yang pasti kami harus tetap fokus berlatih dan berbenah.

Masih ada banyak game yang harus dijalani dan kami masih banyak kesempatan.