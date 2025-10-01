Thijmen Goppel Cetak 2 Rekor Dalam 7 Laga, Johnny Jansen Angkat Bicara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 telah selesai, kecuali tiga pertandingan tunda yang akan bergulir pekan ini.

Kompetisi Super League 2025-2026 sementara berhenti karena ada agenda Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, ada sejumlah catatan menarik dengan performa Bali United setelah menyelesaikan tujuh laga terakhir Super League 2025-2026.

Salah satunya dengan penyerang sayap Bali Thijmen Goppel.

Winger berkebangsaan Belanda ini mencetak dua rekor sekaligus dalam tujuh laga terakhir.

Dilansir dari ILeague, Thijmen Goppel memuncaki top Chances Created dengan 23 kali.

Thijmen Goppel mengungguli penyerang sayap Persija Allano Lima yang baru mencetak 18 kali, pemain Arema FC Paulinho Moccelin 15 kali dan gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente yang baru 13 kali.

Nama Thijmen Goppel juga masuk daftar top assist setelah tiga kali mencetak tiga kali umpan matang yang berbuah gol.