Tonggak Sejarah MMA: Tommy Hermawan Terpilih Jadi Presiden GAMMA di Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) menggelar Sidang Umum (SU) di Badung, Bali, Senin (29/9) kemarin.

Ada dua agenda Sidang Umum federasi yang mengatur olahraga Mixed Martial Arts (MMA) di seluruh dunia ini, yakni amandemen konstitusi GAMMA dan pemilihan presiden baru.

Yang mengejutkan, pada agenda kedua, GAMMA secara resmi mengumumkan penetapan Tommy Paulus Hermawan dari Indonesia sebagai Presiden baru.

Tommy Paulus Hermawan merupakan Ketua Umum PB Pertacami (Persatuan Tarung Campuran Indonesia).

Tommy Paulus Hermawan menggantikan Alexander Engelhardt dari Belanda.

Dari 58 anggota yang hadir dari seluruh dunia, 100 persen memberikan suara dukungan kepada Tommy Paulus Hermawan untuk menjabat sebagai Presiden GAMMA hingga akhir periode kepemimpinan pada 2028.

Seusai terpilih, Tommy Paulus Hermawan menyampaikan penghargaan mendalam atas kepemimpinan Alex Engelhardt dan berbagai tonggak sejarah yang telah dicapai di masa jabatannya.

“Pencapaian ini menjadi fondasi kuat bagi langkah GAMMA ke depan,” ujar Tommy Paulus Hermawan kemarin.