JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tonggak Sejarah MMA: Tommy Hermawan Terpilih Jadi Presiden GAMMA di Bali

Tonggak Sejarah MMA: Tommy Hermawan Terpilih Jadi Presiden GAMMA di Bali

Selasa, 30 September 2025 – 22:10 WIB
Tonggak Sejarah MMA: Tommy Hermawan Terpilih Jadi Presiden GAMMA di Bali - JPNN.com Bali
Presiden GAMMA yang baru Tommy Paulus Hermawan bersalaman dengan Alex Engelhardt setelah Sidang Umum GAMMA 2025 didampingi Lu Scholten dan Martin Skvara sebagai anggota dari Executive Board GAMMA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) menggelar Sidang Umum (SU) di Badung, Bali, Senin (29/9) kemarin.

Ada dua agenda Sidang Umum federasi yang mengatur olahraga Mixed Martial Arts (MMA) di seluruh dunia ini, yakni amandemen konstitusi GAMMA dan pemilihan presiden baru.

Yang mengejutkan, pada agenda kedua, GAMMA secara resmi mengumumkan penetapan Tommy Paulus Hermawan dari Indonesia sebagai Presiden baru.

Baca Juga:

Tommy Paulus Hermawan merupakan Ketua Umum PB Pertacami (Persatuan Tarung Campuran Indonesia).

Tommy Paulus Hermawan menggantikan Alexander Engelhardt dari Belanda.

Dari 58 anggota yang hadir dari seluruh dunia, 100 persen memberikan suara dukungan kepada Tommy Paulus Hermawan untuk menjabat sebagai Presiden GAMMA hingga akhir periode kepemimpinan pada 2028.

Baca Juga:

Seusai terpilih, Tommy Paulus Hermawan menyampaikan penghargaan mendalam atas kepemimpinan Alex Engelhardt dan berbagai tonggak sejarah yang telah dicapai di masa jabatannya.

“Pencapaian ini menjadi fondasi kuat bagi langkah GAMMA ke depan,” ujar Tommy Paulus Hermawan kemarin.

GAMMA secara resmi mengumumkan penetapan Tommy Paulus Hermawan dari Indonesia sebagai Presiden baru menggantikan Alexander Engelhardt dari Belanda
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   GAMMA Presiden GAMMA Tommy Paulus Hermawan Bali Global Association of Mixed Martial Arts Mixed Martial Arts Sidang Umum GAMMA PB Pertacami olimpiade Komite Olimpiade Internasional

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa

  2. Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono - JPNN.com Bali

    Bali United Youth Siap Tampil di EPA Super League, Adopsi Metode Ekkono

  3. Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Reyner Barusu Menyamai Rekor Rahmat Arjuna Hingga Tito, Responsnya Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU