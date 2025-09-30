Ricky Fajrin Menggila Meski tak Mencetak Gol, Statistiknya Luar Biasa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ketujuh Super League 2025-2026 telah selesai, kecuali tiga pertandingan tunda yang akan bergulir pekan ini.

Kompetisi Super League 2025-2026 sementara berhenti karena ada agenda Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, ada catatan menarik yang diperoleh Bali United pada laga terakhir pekan ketujuh kontra tuan rumah Semen Padang, Jumat (26/9) lalu.

Untuk kali pertama musim ini, Bali United berhasil memenangkan laga tandang dan mempertahankan rekor tak pernah kalah dari Semen Padang.

Bali United berhasil mengalahkan tuan rumah Semen Padang dengan skor 3 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-45 + 1 melalui striker Boris Kopitovic yang melepaskan tendangan dari titik putih.

Dua gol Bali United lainnya dicetak Reyner Barusu menit ke-73 dan pemain pengganti Muhammad Rahmat menit ke-90 + 8.

Gol balasan Semen Padang dicetak Cornelius Stewart menit ke – 76.